ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ മടി; കയ്യാങ്കളിക്ക് കളമൊരുക്കി സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ

കോഴിക്കോട് ∙ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്കു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും മുഖം തിരിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. നിർദേശങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നടപ്പാക്കിയെന്ന വിവരാവകാശ ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായത് 5 ജില്ലകൾ മാത്രം. അതാകട്ടെ; ‘നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നടപ്പാക്കും’ തുടങ്ങി ദുർബല മറുപടികളും. ആശുപത്രികൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുമ്പോഴാണു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കും തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.

താലൂക്ക്, ജില്ല, ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെങ്കിലും സിസിടിവി നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രധാന നിർദേശം. വിമുക്തഭടന്മാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കണമെന്നും, ആശുപത്രി ആക്രമിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശമുണ്ട്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12നു സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് അനക്കമുണ്ടായില്ല. 13 മാസത്തിനു ശേഷം 2022 ഒക്ടോബർ 6നാണ് ഉത്തരവു നടപ്പാക്കണമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതു വായിച്ചു നോക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തത് 5 ജില്ലകൾ മാത്രമാണെന്നു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഡോ.കെ.വി.ബാബുവിനു ലഭിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൃശൂരിൽ വലിയ ആശുപത്രികളിൽ സിസിടിവി ഉണ്ട്. മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും ഇതു സ്ഥാപിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി.

പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഡിഎംഒമാർ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സിസിടിവി വയ്ക്കാൻ ‘കർശന നിർദേശം’ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിർദേശം നടപ്പാക്കാൻ ‘അതീവ ജാഗ്രത’ കാട്ടണം എന്നാണ് ഇടുക്കി ഡിഎംഒയുടെ ഉത്തരവ്. മറ്റു ജില്ലകളിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ വിവരാവകാശ ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തയാറായിട്ടില്ല. ഹൈക്കോടതി നിർദേശം പാലിക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കാട്ടുന്ന കടുത്ത അലംഭാവം തന്നെയാണ് അക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനു പ്രധാന കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു.

