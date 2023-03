സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ: ഇന്ന് പ്രതിഷേധ ദിനം, നാളെ ഉപവാസ പ്രാർഥനായജ്ഞം

കോട്ടയം ∙ സഭാ തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇന്നു പ്രതിഷേധദിനം ആചരിക്കും. പള്ളികളിൽ കുർബാനയ്ക്കു ശേഷം പ്രതിഷേധപ്രമേയം പാസാക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നാളെ രാവിലെ 9 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം പാളയം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ സഭയിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരും വൈദികരും ഉപവാസ പ്രാർഥനാ യജ്ഞം നടത്തും.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ സുന്നഹദോസിന്റെയും വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും തീരുമാന പ്രകാരമാണു പ്രതിഷേധ നടപടികളിലേക്കു സഭ നീങ്ങുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം സർക്കാരുമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്കും ശ്രമം നടക്കുന്നു. ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയ്ക്കായി കോട്ടയത്ത് എത്തിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനുമായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം, കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ്, അടൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം, വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ.ഡോ.തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബിജു ഉമ്മൻ എന്നിവരാണു പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി വിധി കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള നടപടികളാകും സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന് ഇന്നലെ എം.വി ഗോവിന്ദൻ കോട്ടയത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു.

ഉപവാസ യജ്ഞം: നിർദേശങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപവാസ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നാളെ രാവിലെ 9.30നു മുൻപായി പാളയം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ എത്തണമെന്നു സഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങൾക്കു പാർക്കിങ് സൗകര്യം- ഹസ്സൻ മരക്കാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ട്, എകെജി സെന്ററിനു സമീപം, എംജി റോഡ്, സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന് എതിർവശം, ഫ്ലൈഓവർ, സംസ്കൃത കോളജിനു പിൻവശം, ബിഷപ് പെരേര ഹാളിന് എതിർവശത്തുള്ള റോഡ്, വെള്ളയമ്പലം മാനവീയം റോഡ്, മ്യൂസിയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും കനകക്കുന്നിനും ഇടയിലുള്ള സൈഡ് റോഡ്.

ചർച്ച് ബിൽ; ബഥേൽ അരമനയിൽ എത്തി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

ചെങ്ങന്നൂർ ∙ ചർച്ച് ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ബഥേൽ അരമനയിൽ എത്തി സഭാ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി. സഭയുടെ പ്രതിഷേധം ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഡോ.മാത്യൂസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് മന്ത്രിയെ നേരിട്ടറിയിച്ചു. സഭയുടെ ആശങ്ക ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ.മാത്യു ഏബ്രഹാം കാരയ്ക്കൽ, കേന്ദ്ര വൈദിക സംഘം സെക്രട്ടറി ഫാ.ഡോ.നൈനാൻ വി.ജോർജ്, ഫാ.തോമസ് തേക്കിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, സജി പട്ടരുമഠം, വി.ജെ.ചാക്കോ, മാത്യു ജേക്കബ്, സിബി മത്തായി, ജേക്കബ് ഉമ്മൻ, രാജൻ മത്തായി, ജി.ഏബ്രഹാം എന്നിവർ സഭയുടെ ആശങ്ക മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

