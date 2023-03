ചോദ്യക്കടലാസിലും കറുപ്പ് പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ചോദ്യക്കടലാസ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചുവപ്പ് അക്ഷരങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭിച്ചതു പിങ്ക് കലർന്ന മങ്ങിയ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ചുവപ്പ് അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യക്കടലാസ്. പ്ലസ് ടു ചോദ്യക്കടലാസിലും ഭാഗികമായ നിറം മാറ്റമുണ്ട്. സോഷ്യോളജി ചോദ്യക്കടലാസ് ചില ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞപ്പേപ്പറിലാണ്. പക്ഷേ അക്ഷരം കറുപ്പിൽത്തന്നെ. വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ കറുത്ത മഷിയിലാണു പൊതുവേ ചോദ്യക്കടലാസ് അച്ചടിക്കുന്നത്. മങ്ങിയ നിറത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ കടുത്ത നിറങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കുന്നത് വായനയ്ക്ക് ആയാസകരമാണെന്നു നേത്രവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



അധ്യാപക സംഘടനകളുമായി പോലും കൂടിയാലോചിക്കാതെ ഇതു നടപ്പാക്കിയതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയാണെന്നു വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു.

ചുവപ്പിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? മന്ത്രി

ചുവപ്പിൽ അച്ചടിച്ചാൽ എന്താണു കുഴപ്പമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ ഒരുമിച്ചു നടക്കുന്നതിനാൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് പ്ലസ് വൺ ചോദ്യക്കടലാസ് ചുവപ്പു നിറത്തിൽ അച്ചടിച്ചതെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ.ജീവൻ ബാബുവും പരീക്ഷാ വിഭാഗം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എസ്.എസ്.വിവേകാനന്ദനും വ്യക്തമാക്കി.

