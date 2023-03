ചൂടിന് സംഭാരം, തണുത്ത വെള്ളം, ഒആർഎസ്; തണ്ണീർപ്പന്തൽ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉഷ്ണതരംഗ, സൂര്യാഘാത സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കച്ചവടത്തെരുവുകളിലും ആവശ്യാനുസരണം തണ്ണീർപ്പന്തലുകൾ ആരംഭിക്കും. ഇവ മേയ് വരെ നിലനിർത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചു.

തണ്ണീർപ്പന്തലുകളിൽ സംഭാരം, തണുത്ത വെള്ളം, ഒആർഎസ് ലായനി എന്നിവ കരുതണം. തണ്ണീർപ്പന്തലുകൾ എവിടെയാണെന്ന പ്രചാരണം നടത്തണം. ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽനിന്ന് പഞ്ചായത്തിന് 2 ലക്ഷം രൂപ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ, കോർപറേഷന് 5 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ അനുവദിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന്‌ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്ലാൻ ഫണ്ട്/ തനതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മാർഗരേഖയിൽ ഓരോ വകുപ്പിനും ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഈ ചൂടിനെ നമുക്ക് നേരിടാം’ എന്ന പേരിലാണു ക്യാംപെയ്ൻ.

അഗ്‌നിരക്ഷാസേന തീപിടിത്ത സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പ്രധാന വ്യാപാര മേഖലകൾ, മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ജനവാസ മേഖലയിൽ കാടു പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫയർ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെയും കെഎസ്ഇബിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം.

ജലക്ഷാമ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരം ജലവിഭവ വകുപ്പ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപന വകുപ്പിനും ലഭ്യമാക്കണം. ഇതനുസരിച്ചാകണം കർമ പദ്ധതികൾ. 5000 വാട്ടർ കിയോസ്‌കുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഉപയോഗിക്കണം. ഇവ വൃത്തിയാക്കാനോ പുനഃക്രമീകരിക്കാനോ ഒരു കിയോസ്‌കിന് 10000 രൂപ ക്രമത്തിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കും. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്സവ സുരക്ഷാ മാർഗരേഖ പാലിച്ചാണ് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. പടക്ക നിർമാണ/സൂക്ഷിപ്പു ശാലകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തണം.

English Summary: Govt. to organize 'Thanneerpanthal' to deal with scorching summer heat