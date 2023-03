ഭൂമി കൈമാറ്റം എതിർപ്പ് മറികടന്ന്

കോഴിക്കോട്∙ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പദ്ധതിക്കായി സോൻട ഇൻഫ്രാടെക്കിനു വേണ്ടി ഭൂമി നിർബന്ധപൂർവം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ. മാലിന്യ പ്ലാന്റ് പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇത്.

2019ൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കരാർ ഒപ്പിടാൻ പോവുകയാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ അറിയുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കാതെ ഒപ്പിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചിലർ എതിർത്തു. പണയപ്പെടുത്തിയശേഷം കമ്പനി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാതെ പോയാൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്നീടു പിൻമാറാൻ ശ്രമിച്ചു. എതിർപ്പു മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് കെഎസ്ഐഡിസിക്ക് ഭൂമി കൈമാറുകയായിരുന്നു. പണമില്ലാതെ പിൻമാറാൻ ശ്രമിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശുചിത്വമിഷനിൽ നിന്നു പണം അനുവദിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Land acquiring for waste to energy project was done forcefully alleges local self governments