ആന്ധ്ര ജയ അരി വില കൂടിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആന്ധ്ര ജയ അരിയുടെ ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ വില ഏറുമെന്ന് സൂചന. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനമായതിനാലാണ് ആന്ധ്രയോട് ജയ കൃഷി ചെയ്യാൻ കേരളം ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1 ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നന്നായി മഴ കിട്ടിയതിനാൽ അവിടെ നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ‌

ഗോദാവരി മേഖലയിലെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിലാണ് ജയ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനു സമാനമായി ആന്ധ്രയിലും ജയയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കരുതിയിരുന്ന വിത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉൽപാദനം. അവിടെ പൂർണമായും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നെല്ല് സംഭരണം.

ജയ പേരിൽ പല അരി



വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ ജയ അരി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർഥ ജയ അരി അല്ല. 52 രൂപ മുതൽ 55 വരെ കിലോയ്ക്ക് വില ഈടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ചില്ലറ വിപണിയിൽ വില 60 കടക്കും.



‘പഞ്ചാബ് ജയ’ എന്ന പേരിലുള്ള ഇനത്തിന് 39 രൂപയും ‘കർണാടക ജയ’യ്ക്ക് 40 രൂപയുമാണ്. ‘ബൊണ്ടാലു’ എന്ന പേരിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള അരിയും ജയയെന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിനൊപ്പം ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള യഥാർഥ ജയ കൂടി എത്തുന്നതോടെ വില ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഉൽപാദനച്ചെലവ്, തൊഴിൽ ചെലവ്, കൊയ്ത്തുകൂലി, കടത്തുകൂലി എന്നിവയും വർധനയ്ക്കു കാരണമായേക്കും.

അന്യായ വിലവർധന ഉണ്ടാകില്ല: മന്ത്രി



‘ജയ ആന്ധ്രയിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിലോടെ വിതരണത്തിനു തയാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ അന്യായമായ ഒരു വിലവർധനയ്ക്കും ഇട വരുത്തില്ല.’ – മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ



English Summary : Price may be hiked for Andhra Jaya rice