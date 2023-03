പൊലീസ് മേധാവിയാകാൻ 3 പേർക്കും സമ്മതം: 8 പേരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാൻ, കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള 3 ഡിജിപിമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സമ്മതമറിയിച്ചു.

സിആർപിഎഫ് സ്പെഷൽ ഡയറക്ടർ നിധിൻ അഗർവാൾ, ഇന്റലിജ‍ൻസ് ബ്യൂറോ അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർമാരായ ഹരിനാഥ് മിശ്ര, രവാഡ എ.ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരാണു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മതമറിയിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള 8 പേരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രത്തിനു നൽകും.

ഡിജിപിമാരായ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി, ബി.സന്ധ്യ, എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വൈകാതെ വിരമിക്കുന്നതിനാൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സംഘമായ സ്പെഷൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്പിജി) മേധാവി കേരള കേഡറിലെ അരുൺ കുമാർ സിൻഹയും മേയിൽ വിരമിക്കും. കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഉള്ള 3 ഡിജിപിമാർക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ 5 മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എഡിജിപി കെ.പത്മകുമാർ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഷേക്ക് ദർവേഷ് സാഹിബ്, സപ്ലൈകോ സിഎംഡി സഞ്ജീവ് കുമാർ പട്ജോഷി, ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി എഡിജിപി ടി.കെ.വിനോദ് കുമാർ, ബവ്കോ എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്ത എന്നിവരെയാകും ഉൾപ്പെടുത്തുക.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ളവരുടെ സമ്മതം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു ലഭിച്ചത്. ഇത് അന്തിമ പരിശോധനയിലാണ്. നൽകിയ പെർഫോമയിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു ലഭിച്ചാൽ പട്ടിക സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൈമാറും. ഈ ആഴ്ച തന്നെ കേന്ദ്രത്തിനു പട്ടിക കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 30 വർഷം സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയാണു കൈമാറുക. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി പരിഗണിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ സർവീസും ബാക്കിയുണ്ടാകണം.

യുപിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 അംഗ സമിതി ഈ 8 പേരിൽ നിന്നു യോഗ്യരായ 3 പേരുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൈമാറും. അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിക്കാം. അങ്ങനെ നിയമിക്കുന്ന പൊലീസ് മേധാവിക്കു കുറഞ്ഞതു 2 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്നതു വരെയോ അവിടെ തുടരാം. അരുൺകുമാർ മേയിൽ വിരമിക്കുമെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉചിതമായ സ്ഥാനം നൽകുമെന്നാണു സൂചന. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിപി അനിൽ കാന്ത് ജൂണിലും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ജൂലൈയിലും വിരമിക്കും. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ മേധാവി ബി.സന്ധ്യയും എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണനും മേയിൽ വിരമിക്കും.

∙ ഈ മൂന്നിൽ ഒരാൾ ഡിജിപി

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പട്ടികയിലെ 8 പേരിൽ ആദ്യ 3 സ്ഥാനക്കാരായ നിധിൻ അഗർവാൾ, കെ.പത്മകുമാർ, ഷേക്ക് ദർവേഷ് സാഹിബ് എന്നിവരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയാകും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിനു മടക്കി നൽകുക. ഇവരിൽ ആർക്കെതിരെയും ഇതുവരെ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇതിൽ ഒരാളെ പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിക്കും. നിധിൻ അഗർവാളിനു 2026 ജൂലൈ വരെയും പത്മകുമാറിനു 2025 ഏപ്രിൽ വരെയും ഷേക്ക് ദർവേഷ് സാഹിബിനു 2024 ജൂലൈ വരെയും സർവീസുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ആരെ പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ചാലും സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം 2 വർഷത്തെ കാലാവധി ലഭിക്കും. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ വിരമിക്കുന്ന ടി.കെ.വിനോദ് കുമാറിനു പൊലീസ് മേധാവിയാകാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകും.

