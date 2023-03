തിരുവനന്തപുരം ∙ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മൂന്നാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ആശംസയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചൈന മുഖ്യശബ്ദമായി ഉയർന്നുവരുന്നതു പ്രശംസനീയമെന്നും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആശംസകളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan Greets Xi Jinping For Third Term As President Of China