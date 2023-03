പരസ്യവിമർശനം വേണ്ട: കെ.മുരളീധരനും എം.കെ.രാഘവനും കർശന നിർദേശവുമായി കെപിസിസി

കോഴിക്കോട് ∙ നേതൃത്വത്തെ പൊതുവേദിയിൽ വിമർശിച്ചതിനു എംപിമാരായ കെ.മുരളീധരനും എം.കെ.രാഘവനും കെപിസിസി കത്തയച്ചു. പാർട്ടിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ പാടില്ലെന്ന കർശന നിർദേശമാണ് രാഘവനു നൽകിയത്. പ്രസ്താവനകൾ പാർട്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നുമാണു മുരളീധരന് അയച്ച കത്തിലുള്ളത്.

കത്തു ലഭിച്ചതായി കെ.മുരളീധരൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തരുതെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശമാണു കത്തിലുള്ളതെന്നും വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം കത്ത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എം.കെ.രാഘവൻ പ്രതികരിച്ചു.

ഇരുവരുടെയും പരസ്യപ്രസ്താവനയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് കെപിസിസി നേതൃത്വം എഐസിസിക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇരുവർക്കും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ കത്തയച്ചത്.

ഒരാഴ്ച മുൻപ് കോഴിക്കോട്ട് പി.ശങ്കരൻ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രാഘവൻ രൂക്ഷവിമർശനമുയർത്തിയിരുന്നു. രാഘവൻ പറഞ്ഞതു പ്രവർത്തകരുടെ വികാരമാണ് എന്ന പിന്തുണയുമായി അടുത്ത ദിവസം കെ.മുരളീധരനും രംഗത്തെത്തി.

കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി 60 കെപിസിസി അംഗങ്ങളെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നാമനിർദേശം ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള അതൃപ്തിയാണു പരസ്യമായ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കു നീങ്ങിയത്.

അനുനയ ശ്രമം; മുരളീധരനുമായി ചർച്ച

ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയിൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്ത കെ.മുരളീധരനെയും എം.കെ.രാഘവനെയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാർ, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പി.എം.നിയാസ്, കെ.ജയന്ത് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുരളീധരന്റെ വീട്ടിലെത്തി ചർച്ച നടത്തി. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അതൃപ്തി മുരളി പങ്കുവച്ചു. ജില്ലാ നേതൃത്വം ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും മുരളി പുനഃസംഘടനയ്ക്കുള്ള പട്ടിക നൽകിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ദിവസം എം.കെ.രാഘവൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുമായും നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തും. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമല്ല ചർച്ചയെന്നും ജില്ലയിലെ നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

