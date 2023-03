സിപിഎം ജാഥയ്ക്ക് ആളെക്കൂട്ടാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ കൊയ്ത്തു തടഞ്ഞു

ആലപ്പുഴ ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനായി എടത്വയിൽ കൊയ്ത്തു നിർത്തിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ജാഥയ്ക്കു കുട്ടനാട്ടിൽ സ്വീകരണം. കണിയാംകടവ് പാടശേഖരത്തിലെ കൊയ്ത്തിനു സഹായിക്കുന്ന 6 പേരും ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നു പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ നിർദേശിച്ചു. ഇതോടെ പതിനൊന്നരയോടെ കൊയ്ത്തു നിർത്തുകയായിരുന്നു. 7 കൊയ്ത്തു യന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. അത് ഓടിക്കുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരെയും ജോലി തുടരാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണിയുണ്ടാകില്ലെന്നു കൈനകരിയിൽ പാർട്ടി നേതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയുയർന്നു. ‘പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്തദിവസം നെല്ലു ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു തീരുമാനമാണ്’ എന്നായിരുന്നു റാണിക്കായലിൽ നെല്ലു ചുമക്കാനെത്തിയ യുവാവിനോടു സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ താക്കീത്. ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അസൗകര്യം അറിയിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഭീഷണി. വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായ കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രവർത്തകർ ജാഥയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. പങ്കെടുത്തവരുടെ ഹാജർ നേതാക്കൾ എടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Strict warning to CITU workers to participate in MV Govindan's programme