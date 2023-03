കൊച്ചിയിൽ ശ്വാസകോശരോഗി മരിച്ചു; വിഷപ്പുക മൂലം മരണമെന്ന് പരാതി

കാക്കനാട് ∙ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗത്തിനു ചികിത്സയിലായിരുന്ന വാഴക്കാല പട്ടത്താനം ലോറൻസ് ജോസഫിന്റെ (70) മരണം പുക മൂലമെന്നു പരാതി. വിഷപ്പുക മൂലം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ലോറൻസ് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നു ഭാര്യ ലിസി പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ, 3 മാസമായി ലോറൻസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ സഹായത്തിലാണു കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നു ബന്ധു പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി.

English Summary: Lung Patient Died at Kochi; Relatives Alleged That It Was Due to Smoke from Brahmapuram