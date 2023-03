കൃഷി ഓഫിസർ പ്രതിയായ കള്ളനോട്ട് കേസ്: ഒരാൾക്കൂടി പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ എടത്വ കൃഷി ഓഫിസർ ജിഷമോൾ പ്രതിയായ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഹരിപ്പാട് ചിങ്ങോലി വെള്ളിശേരിത്തറയിൽ സുരേഷ് ബാബുവിനെയാണ് സൗത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾക്കെതിരെ 2009ൽ സമാനമായ കേസുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ പാലക്കാട് നിന്നു കുഴൽപണം ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പിടിയിലായവരിൽ 2 പേർക്കും കള്ളനോട്ട് കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം പാലക്കാട്ടെത്തി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

പാലക്കാട് വാളയാറിൽനിന്നു മിനി ലോറി തട്ടിയെടുത്തതിനാണ് ഇവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴംഗ സംഘം അറസ്റ്റിലായത്. കുഴൽപ്പണമുണ്ടെന്നു കരുതി മിനി ലോറി തട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ഈ സംഘത്തിലെ ആലപ്പുഴ സക്കറിയ വാർഡ് ഷിഫാസ് മൻസിലിൽ എസ്.ഷിഫാസ് (30), ചാരുംമൂട് കോമല്ലൂർ ചറുവയ്യത്ത് എസ്.വിജിത്ത് (30) എന്നിവരാണ് ആലപ്പുഴ കള്ളനോട്ട് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെന്നാണ് സൂചന. സുരേഷ് ബാബുവിനെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണു പിടികൂടിയത്. ജിഷമോൾക്കും സുരേഷ് ബാബുവിനും കള്ളനോട്ടുകൾ നൽകിയത് ഒരേ ആളാണെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൗത്ത് സിഐ എസ്.അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് സുരേഷ് ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary : One more arrest in fake currency case