സ്വകാര്യവനം ഏറ്റെടുക്കൽ: 50 സെന്റ് വരെയുള്ള കർഷകർക്ക് ഇളവ്; മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ധാരണ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വകാര്യവനങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുമ്പോൾ 50 സെന്റ് വരെ കൈവ‍ശമുള്ളവർക്കും അവിടെ വീടുള്ള‍വർക്കും ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ വനം, റവന്യു, നിയമ വകുപ്പു മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ധാരണ. 50 സെന്റ് വരെയുള്ള ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർക്കാകും പൂർണ ഇളവ്. ഇതിനായി ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ 1971ലെ കേരള സ്വകാര്യ വനങ്ങൾ (നിക്ഷി‍പ്തമാക്കലും പതിച്ചു കൊടുക്കലും) ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഇതിന്റെ കരട് നിയമവകുപ്പ് തയാറാക്കി മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനു സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

സ്വകാര്യവനങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വന്നപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് കടുത്ത എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 50 സെന്റ് വരെ ഇളവു നൽകിയാൽ കുറഞ്ഞത് 20,000 ഹെക്ടർ വനം നഷ്ടമാകു‍മെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ വാദം.

റവന്യു വകുപ്പിനു കീഴിലെ ജുഡീഷ്യൽ സ്വഭാവമുള്ള ട്രൈബ്യൂണലുകൾ സ്വകാര്യ വനങ്ങളിൽ പട്ടയങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പട്ടയങ്ങളെ തെളിവായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകുകയുള്ളുവെന്നും നിയമപരമായ അംഗീകൃത രേഖയായി കരുതാനാവില്ലെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ വനം വകുപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതി കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്തരം ഭൂമിക്ക് റവന്യു വകുപ്പ് നൽകിയ രേഖകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതി എന്നതിനാൽ റവന്യു മന്ത്രി എതിർത്തു. ഇളവ് നൽകിയേ മതിയാകൂ എ‍ന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25 സെ‍ന്റ് വരെയാകാമെന്നു മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ, പി.രാജീവ് എന്നിവരും വിയോജിച്ചു. തുടർന്ന്, 50 സെന്റ് വരെയുള്ള ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർക്കു പൂർണ ഇളവ് നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി എങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ച പ്രകാരം ഇന്നലെ വനം–റവന്യു–നിയമ മന്ത്രിമാർ പ്രത്യേകം യോഗം ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പൂർണ ധാരണയിലെത്തി. വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇവർക്ക്

50 സെന്റ് വരെ സ്വകാര്യ വനഭൂമി കൈവശം വച്ചു വീടു‍ണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നു‍വെന്നോ ആ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുവെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന‍വർക്കു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കും. വീടു വച്ചു താമസിക്കുന്നവർ‍ക്കാകും മുൻഗണന. കൃഷിഭൂമിയാ‍ണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട്, പ്ലാന്റേഷൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ ഹാജരാക്കിയാലും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കും. കർഷകർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കരടു‍ബില്ലിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Private forest bill to be presented in this assembly session