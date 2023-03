പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച വേണം: സുധാകരനെതിരെ എംപിമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ പുനഃസംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലുമായി കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

അടുത്ത വർഷം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പുനഃസംഘടനയിൽ തങ്ങളുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സുധാകരൻ പരിഗണിക്കണമെന്ന് എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.മുരളീധരൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ബെന്നി ബഹനാൻ, എം.കെ.രാഘവൻ, ആന്റോ ആന്റണി, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഹൈബി ഈ‍ഡൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരാണു വേണുഗോപാലിനെ കണ്ടത്.

പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾക്കു കത്തയച്ച സുധാകരന്റെ നടപടിക്കെതിരെ മുരളീധരനും രാഘവനും ആഞ്ഞടിച്ചു. എഐസിസി അംഗങ്ങളായ തങ്ങൾക്കു കത്തയയ്ക്കാൻ കെപിസിസിക്ക് അധികാരമില്ല. വിലയില്ലാത്ത കത്തിനു മറുപടി നൽകാനില്ലെന്നും ഇവർ വ്യ‌ക്തമാക്കി. പാർട്ടിയിൽ ആലോചിക്കാതെ സുധാകരന്റെ അനുചരവൃന്ദമാണ് കത്തു തയാറാക്കിയതെന്ന ആക്ഷേപവും യോഗത്തിലുയർന്നു.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആരോടും ചർച്ച നടത്താത്തത് കീഴ്‍വഴക്കങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളെ തോൽപിക്കാൻ അണിയറ നീക്കം നടത്തിയവരെ പുനഃസംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് എംപിമാരിൽ ചിലർ ആരോപിച്ചു. പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രധാന നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനതല സമിതിക്കു രൂപം നൽകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു.

കെപിസിസി പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരമില്ല

പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് കെപിസിസി നേതൃത്വം തയാറാക്കിയ 60 കോ ഓപ്റ്റഡ് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ഹൈക്കമാൻഡ് ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാട്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി സീറ്റുകൾ നേടുകയെന്നതാവണം ലക്ഷ്യം. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അനൈക്യം അതിനു തടസ്സമാണ്. പാർട്ടിക്കു പുറത്ത് അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണം. പരാതികൾ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടു ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചു.

English Summary : Want internal discussion in party, MP's against K Sudhakaran