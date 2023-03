മാലിന്യം സംസ്കരണം: നഗരസഭകളും കോർപറേഷനുകളും റിപ്പോർട്ട് നൽകി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ജലാശയ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും എടുത്ത നടപടികളെപ്പറ്റി കൊച്ചി, കൊല്ലം കോർപറേഷനുകളും 15 നഗരസഭകളും എൽഎസ്ജിഡി (അർബൻ) ഡയറക്ടർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. നടത്തിയ പരിശോധനകൾ, ഫ്ലാറ്റുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ മാലിന്യസംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, അനധികൃതമായി മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നതിന്റെയും ചുമത്തിയ പിഴയുടെയും വിവരങ്ങൾ, ഹരിത കർമസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണു റിപ്പോർട്ടായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ മുൻപാകെ സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി, തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി നിർബന്ധം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികളിലും വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളിലും നെറ്റ് സീറോ മാലിന്യം, ദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്കു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നതു നിർബന്ധമാക്കും. മാലിന്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ളവ അത്തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നെറ്റ് സീറോ മാലിന്യം. മാർഗരേഖ നഗരവികസന മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കൈമാറും.

