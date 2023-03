ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഒരു വ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചില്ല: െഹെക്കോടതി സമിതി

കൊച്ചി ∙ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ നിയമത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കാതെയാണു ബ്രഹ്മപുരം ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൽ പ്രതിദിനം 5–10 ടൺ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ശേഷിയേയുള്ളൂ.

ബയോ മൈനിങ്ങിനു കരാർ എടുത്ത ഏജൻസി സമയബന്ധിതമായി ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡബിൾ ഡെക്ക് സ്ക്രീനിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 65 ഘനമീറ്റർ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ ഇതിൽ കഴിയൂ. പുനരുപയോഗ സാധ്യമല്ലാത്ത മാലിന്യം കെട്ടുകളാക്കാനുള്ള യന്ത്രത്തിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള ശേഷിയില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

അജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം വേർതിരിക്കുന്ന സംവിധാനം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മാർഗനിർദേശ പ്രകാരമല്ല. ശരിയായ വേർതിരിക്കൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആർഡിഎഫ് മാലിന്യത്തിനു ഗുണനിലവാരമില്ല. ഇതിനാൽ സിമന്റ് ഫാക്ടറികളിൽ ഇതു സ്വീകാര്യമല്ല.

ആർഡിഎഫ് മാലിന്യം പ്ലാന്റിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാലിന്യത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കുന്ന ആർഡിഎഫ് 10%ൽ കൂടരുതെന്നാണു മാർഗരേഖ. അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വരെയാണ് ആർഡിഎഫ് എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

