മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന, ചോദ്യം പാടില്ലാത്ത ചട്ടം 300 പ്രകാരം; ‘ആകാശവാണി’ എന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബ്രഹ്മപുരം വിവാദത്തിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭയം തേടിയതു നിയമസഭയുടെ ചട്ടം 300ൽ. ഈ ചട്ടം അനുസരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. സ്പീക്കറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെയാണു പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാനാകാത്ത ഈ പ്രസ്താവനയെ ‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആകാശവാണി പ്രക്ഷേപണം’ എന്നാണ് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നതിൽ ഏറെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. തീ അണച്ച 13ന് ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ അഭിനന്ദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു മിണ്ടിയില്ല. അന്നു രാവിലെ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം ടി.ജെ.വിനോദ് നൽകിയ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മന്ത്രി വീണാ ജോർജാണു മറുപടി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയം മറ്റൊരു മന്ത്രിയെ ഏൽപിച്ചതിനെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം മൗനം പാലിച്ചു.

അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനോ മറ്റു ചർച്ചകളിലോ പ്രതികരിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മപുരം കരാർ കമ്പനിയായ സോണ്ടയുമായുള്ള സിപിഎം നേതാവിന്റെ മരുമകന്റെ ബന്ധം, കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്തു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആരോപണം, ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനു പങ്കുണ്ടെന്ന സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയാൽ വിവാദം ആളിക്കത്താനുള്ള സാധ്യതയുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാകണം, അഗ്നിബാധയുടെ 14–ാം ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടം 300 പ്രകാരം പ്രതികരിച്ചത്.

