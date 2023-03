നോവും ജീവിതപ്പരീക്ഷ പിന്നിട്ട് അമ്മ; ഉള്ളുനീറി ഉത്തരമെഴുതി മക്കൾ

പാമ്പാടി ∙ ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളായ ലെനസും ലെനയും അമ്മയുടെ വിയോഗദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഇന്നലെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതി. അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യചുംബനം നൽകി ഇളയ മകൻ ലെൻ ഇന്ന് എസ്എസ് എൽസി പരീക്ഷയെഴുതും. ലെൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാലുടൻ പോക്കാട്ടുവിളയിൽ മഞ്ജുഷ ടൈറ്റസിന്റെ (39) സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും.

എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ചക്രക്കസേരയിൽ ദുഃഖം കടിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കാനേ ഇവരുടെ അച്ഛൻ ടി.പി.ടൈറ്റസിനു സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു വർഷം മുൻപു വടവാതൂരിലുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഇരുകാലുകളും കൈകളും ഒടിഞ്ഞ ടൈറ്റസ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടില്ല.

കാൻസർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മഞ്ജുഷ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണു മരിച്ചത്. സൗത്ത് പാമ്പാടി സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണു ലെൻ. തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷയെഴുതി. പിവിഎസ് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികളായ ലെനസിന്റെയും ലെനയുടെയും പരീക്ഷ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. സംസ്കാരം ഇന്നു 12ന് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇലക്കൊടിഞ്ഞി സഭയുടെ 9–ാം മൈൽ സെമിത്തേരിയിൽ.

English Summary: Three children writes exam as their mother manjusha dead body is kept at home