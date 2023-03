സ്വപ്ന സുരേഷ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ വിജേഷ് പിള്ളയുടെ മൊഴിയെടുത്തു

കണ്ണൂർ ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്നു പരാതി നൽകിയ മൊറാഴ സ്വദേശി വിജേഷ് പിള്ളയുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി പി.പി.സദാനന്ദൻ രേഖപ്പെടുത്തി. വെബ്സീരിസിനു വേണ്ടിയാണു സ്വപ്നയെ കണ്ടതെന്നും സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും വിജേഷ് പിളള മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസാണു സംസാരിച്ചത്. അതു വളച്ചൊടിച്ചാണു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു നേതാവിനും വേണ്ടിയല്ല സ്വപ്നയെ കണ്ടത്. ഹോട്ടലിൽ വച്ചു കാണും മുൻപ് ഒരു ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.’ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

ആദ്യപടിയായാണു വിജേഷിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി പറഞ്ഞു. വിജേഷിന്റെ പരാതി എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു ഡിജിപി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിജേഷ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണെന്നു കണ്ട് ഇതിന്റെ കോപ്പി കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അയച്ചതാണെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു. പരാതിയിൽ ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. വിജേഷ് കൊച്ചിയിലാണു സ്ഥിരതാമസമെന്നതിനാൽ, എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നോക്കി മാത്രമേ കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടർ നടപടികളെടുക്കൂ. കേസെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary: Vijesh's statement taken in complaint against Swapna Suresh