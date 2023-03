വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് പൊലീസ് തന്നെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗമായ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ വെള്ള യൂണിഫോമിലാണു കാണുകയെങ്കിലും ഇവർ പൊലീസുകാർ തന്നെ. സായുധ പൊലീസ് സേനയിൽ നിന്നും എആർ ക്യാംപുകളിൽ നിന്നും 3 വർഷം സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയവരെയാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയോഗിക്കുക. 3 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. മികവുള്ളവർക്ക് 2 വർഷം കൂടി നീട്ടി നൽകും.

സ്പീക്കറുടെയും നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ്. നിയമസഭാ വളപ്പിൽ സ്പീക്കർക്കും ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കും സുരക്ഷയും നൽകും.

എസ്പി /കമൻഡാൻഡ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് യൂണിറ്റിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ചീഫ് മാർഷൽ. ചീഫ് മാർഷൽ, അഡിഷനൽ ചീഫ് മാർഷൽ, മാർഷൽ, സാർ‍ജന്റ്, സാർ‍ജന്റ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ, വനിതാ സാർ‍ജന്റ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 100 പേരെയാണ് നിയമസഭയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭാ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അധികമായി 30 പേരെ കൂടി നിയമിക്കും. നിലവിൽ 10 വനിതാ സാർ‍ജന്റ് അസിസ്റ്റന്റു‍മാരുണ്ട്.

സൽസ്വഭാവം, ശാന്തത, നിഷ്പക്ഷത



ഡിജിപി നൽകുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയും ചീഫ് മാർഷലും ഇന്റ‍ർവ്യു നടത്തിയാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർ‍ഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശാന്തസ്വഭാവക്കാ‍ർക്കാണ് പരിഗണന. സ്വഭാവം, ദേഷ്യം, രാഷ്‌ട്രീ‍യ ചായ്‌വ്, സർവീസ് ചരിത്രം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും സാമാജിക‍ർക്കു മുറിവേൽക്കരു‍തെന്നാണ് പരിശീലനവേളയി‍ൽ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൈ പിന്നിൽ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണു രീതി. അടുത്തു നിൽക്കുന്നയാളുടെ കയ്യിൽ കൊരുത്താ‍ണ് കൈകെട്ടി നിൽക്കുക.



