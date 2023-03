കരാർ ലഭിക്കും മുൻപ് സോണ്ട പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു: ടോണി ചമ്മിണി

കൊച്ചി ∙ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ബയോമൈനിങ് കരാർ നേടിയ കമ്പനി സോണ്ടയുടെ ‘ഗോഡ്ഫാദറാ’ണു മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന ആരോപണവുമായി മുൻ മേയർ ടോണി ചമ്മണി. കരാർ ലഭിക്കും മുൻപു 2019 മേയ് 8 മുതൽ 12 വരെ നെതർലൻഡ്സ് സന്ദർശനത്തിനിടെ സോണ്ട പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സോണ്ട ഡയറക്ടർമാരായ ഡെന്നിസ് ഈപ്പൻ, പീറ്റർ ബോയർ എന്നിവരാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. 2 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഏക ടെൻഡറായി സോണ്ട കരാർ നേടിയതു സംശയാസ്പദമാണ്. കരാർ ലഭിക്കും മുൻപു മുഖ്യമന്ത്രി കരാർ കമ്പനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു? – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സോണ്ട പ്രതിനിധികളും ഒത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സോണ്ടയ്ക്കു ടെൻഡർ ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും 3 കരാറുകളും റദ്ദാക്കണമെന്നും ടോണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തദ്ദേശ വകുപ്പിനെ ഒഴിവാക്കി കേരളത്തിൽ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ കെഎസ്ഐഡിസിയെ ഏൽപിച്ചത് ആരുടെ താൽപര്യപ്രകാരമാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ടെൻഡർ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു.

