അവൾക്കുമില്ലല്ലോ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ; കേരളത്തെ നടുക്കിയ ആക്രമണം, പക്ഷേ സഭയിൽ അവതരണാനുമതിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു പോകാനായി സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ജംക്‌ഷനിലേക്കു നടക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പട്ടാപ്പകൽ 4 പേർ ചേർന്നു മർദിച്ച് അവശയാക്കിയത്. വലിയ ആൾക്കൂട്ടം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയത് സഹപാഠിയായ ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അവനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷവും അവർ മർദനം തുടർന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ചേങ്കോട്ടുകോണം ജംക്‌ഷനിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ മർദനമേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ സഹപാഠി ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞ നേരനുഭവം മുന്നിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉമ തോമസ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, അനുമതി നൽകാൻ പോലും സ്പീക്കർ തയാറായില്ല.

ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയും സഹപാഠിയും മോചിതരായിട്ടില്ല. ശരീരത്തിനേറ്റ ക്ഷതങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് അവളുടെ മനസ്സിനുണ്ടായ മുറിവ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സഹതാപനോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി, പൂർണവിശ്രമവും കരുതലും നൽകി ആ മുറിവുണക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് കുടുംബം എന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു. ആ സംഭവത്തിനു ശേഷം അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല.

ചേങ്കോട്ടുകോണത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ജംക്‌ഷനിലേക്കു നടക്കുമ്പോൾ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ 2 പേർ അവളുടെ മുടിയിൽപ്പിടിച്ചു വലിച്ചതാണ് തുടക്കം. അതു ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങി വന്ന് മുഖത്തും നെഞ്ചിലും തലയിലും ഇടിച്ചു. നിലത്തു വീണ പെൺകുട്ടിയെ മറ്റു 2 പേർ കൂടി ചേർന്ന് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നതേയുള്ളൂ. അക്രമികൾ സ്ഥലം വിട്ട ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. 4 പ്രതികളിൽ 2 പേരെ മാത്രമേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ഒളിവിലാണെന്നാണു വിശദീകരണം.

പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചത് മിണ്ടാൻ പാടില്ലേ ? ഉമ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘നടുറോഡിൽ അകാരണമായി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു നിയമസഭയിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ലേ? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു സഭയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കരുതെന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ്?’ സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ നിന്ന് ഉമ തോമസ് ചോദിച്ചു.

പ്രതികളിൽ 2 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മാസം 9നായിരുന്നു ചേങ്കോട്ടുകോണത്തെ ആക്രമണം. 10 മുതൽ 12 വരെ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 13നും 14നും കൊച്ചിയിലെ ജനത്തെ മരണവെപ്രാളത്തിലാക്കിയ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. അതും ചർച്ച ചെയ്തില്ല. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവമില്ലാത്തതാണെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പെൺകുട്ടി മുടി ബോബ് ചെയ്തത് ഇഷ്ടമാകാത്തതുകൊണ്ടാണത്രെ പ്രതികൾ മർദിച്ചത്. സമരത്തിനു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പാന്റ്സും ഷർട്ടും ധരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവന കേരളം മറന്നിട്ടില്ല– ഉമ പറഞ്ഞു.

English Summary : Plus one student attacked by 4 persons near school issue not permitted to present in kerala assembly