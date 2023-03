വേനൽ മഴയിൽ അമ്ലഗുണം; സ്ഥിരീകരിച്ചത് ‘ലിറ്റ്മസ് പരിശോധന’യിൽ

കൊച്ചി∙ വേനൽ മഴ പെയ്ത വെള്ളത്തിൽ അമ്ലഗുണം കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്ത്രലേഖകനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ.രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്നലെ എറണാകുളം എരൂരിൽ ശേഖരിച്ച വേനൽമഴ വെള്ളത്തിൽ ‘ലിറ്റ്മസ് പരിശോധന’ നടത്തിയാണു രാജഗോപാൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാസസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമാണിത്. മഴവെള്ളത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രാസഘടകങ്ങളും വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Presence of acid in rain in Kochi, says Rajagopal Kamath