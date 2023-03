‘ചരിത്രം’ വന്ന വരവ്; സഭാമന്ദിരം ഒരു മണിക്കൂർ സംഘർഷഭരിതം

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയോടെ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ. ഏതു നിമിഷവും ഏറ്റുമുട്ടിയേക്കാമെന്ന പ്രതീതിയോടെ കടന്നുപോയത് ഒരു മണിക്കൂർ. എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകരാകേണ്ട വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് തന്നെ സംഘർഷത്തിനു തുടക്കമിട്ടെന്ന് ആരോപണം. സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണേണ്ട സ്പീക്കറാകട്ടെ മൗനത്തിൽ.

ഉമ തോമസിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയനോട്ടിസിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയില്ല. പ്രസക്തിയില്ലാത്ത വിഷയമെന്നായിരുന്നു എ.എൻ. ഷംസീറിന്റെ വിധിയെഴുത്ത്. പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലേക്കു നീങ്ങി സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് ബാനർ പിടിച്ചു. സ്പീക്കർക്കും അംഗങ്ങൾക്കും പരസ്പരം കാണാനാകാത്ത സ്ഥിതി. ബാനർ മാറ്റാൻ സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം കടുപ്പിച്ചു. ചിലർ ഡയസിലേക്ക് ഏന്തിവലിഞ്ഞുകയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അതു സ്പീക്കറുടെ മൈക്കിലൂടെ സഭയാകെ മുഴങ്ങി. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ എല്ലാവരെയും തിരികെ വിളിച്ചു.

സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കർക്ക് നട്ടെല്ല് ഇല്ലെന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. തുടർന്നു മരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കാൻ മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ സ്പീക്കർ ക്ഷണിച്ചു. എണീറ്റ മന്ത്രി, നട്ടെല്ലില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്നു പരിഹസിച്ചു. രോഷാകുലരായ പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടിറങ്ങി. പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ മുറിയിൽ യുഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നു.

ഒടുവിൽ സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലേക്കു ക്ഷണിച്ചാൽ കയറാതെ പുറത്തുനിന്നു പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ധാരണ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് 25 മീറ്റർ അകലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിലേക്ക് അവർ നീങ്ങി. ഇതിനിടെ സഭാനടപടി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നിരുന്നു.

അഞ്ചു മീറ്ററോളം വീതിയുള്ള ഇടനാഴിയിൽ അംഗങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും മറ്റു ചിലരും സമീപത്തുനിന്നു. അപ്പോഴാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിലൊരാൾ പാഞ്ഞുവന്നത്. അയാൾ തിരുവഞ്ചൂരിനെ തള്ളി മറിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. അതോടെ അംഗങ്ങൾ ചാടിയെണീറ്റു. നിമിഷനേരത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് എത്തി. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അംഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചു. ഉമ തോമസും കെ.കെ.രമയും അതിനുള്ളിൽ പെട്ടു. ഇതിനിടെ മറുഭാഗത്ത് ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും എത്തി. ഇവരെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അകലേക്കു മാറ്റിയില്ല. അവർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണു പ്രതിരോധം തീർത്തത്. ഇതിനിടെ നിലത്തുകിടന്ന പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് വലിച്ചിഴച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്പീക്കർക്ക് ഓഫിസിൽ കയറാൻ വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എച്ച്.സലാം, സച്ചിൻ ദേവ്, എം.വിജിൻ, കെ.ആൻസലൻ എന്നിവർ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്കു കയറി സ്പീക്കർക്കു വഴിയൊരുക്കി. ഉന്തും തള്ളും ചവിട്ടും നടക്കുന്നതിനിടെ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് നിലത്തുവീണു. ഇദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് തൂക്കിയെടുത്ത് അതേ നിലയിലെ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിച്ചു. ഉമ തോമസ്, കെ.കെ.രമ, ടി.വി.ഇബ്രാഹിം, എ.കെ.എം.അഷ്റഫ് എന്നിവരും ഉന്തിലും തള്ളിലും പെട്ടു. സംഘർഷം മുറുകുന്നതിനിടെ കെ.കെ.ശൈലജ, എം.എം.മണി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്കു കയറി അക്രമത്തിനു വഴിവയ്ക്കരുതെന്നു നിർദേശിച്ചു. അതോടെയാണ് അവർ പിൻവാങ്ങിയത്.

