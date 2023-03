ഇന്നത്തെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ ഇന്നലത്തെ ‘സൈക്കളോജിക്കൽ മൂവ്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്നു നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നാൽ ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം നൽകേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ 30 കോടി രൂപ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചതായി സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപണമുന്നയിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണു ലൈഫ് മിഷൻ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിടാനിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണോ ഇന്നലെ നിസ്സാര ന്യായം നിരത്തി സ്പീക്കറെ കരുവാക്കി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന സംശയവും പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട്.

ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സും തീരുമാനങ്ങളും എ.പി.അനിൽകുമാറിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് പദ്ധതിക്കു വിദേശസഹായം സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിനു കേന്ദ്രാനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അൻവർ സാദത്തിന്റെ ചോദ്യമാണു രണ്ടാമത്തേത്. റെഡ് ക്രസന്റിൽനിന്നു സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും ജീവനക്കാരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയോ എന്ന കെ.കെ.രമയുടെ ചോദ്യവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ലൈഫ് മിഷനിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ലൈഫ് മിഷൻ ചോദ്യം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രകോപനപരമായ പല ഉപചോദ്യങ്ങളും പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പീക്കറുടെ നടപടിയിലും എംഎൽഎമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നു പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യോത്തര വേള ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചോദ്യത്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു സഭയിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ടിവരില്ല. ഉപചോദ്യങ്ങളും ഒഴിവാകും. ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിലപാടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേത്. സ്പീക്കറോടുള്ള ബഹുമാനംകൊണ്ടു കൂടിയാണത്. എന്നാൽ സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ പ്രതിഷേധം ചോദ്യോത്തരവേളയിലും പ്രതിഫലിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒഴിയുകയും ചെയ്യാം.

