സ്പീക്കർ അന്നും ഇന്നും

പ്രതിപക്ഷത്തോട് അനുഭാവത്തോടെ ഇടപെട്ടിരുന്ന സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ നിലപാട് മാറ്റിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസനയ്ക്കു ശേഷമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം

ഡിസംബർ 5

മുൻ സ്പീക്കറായ മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷിന്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടപ്പോൾ ചുരുക്കാൻ സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ കർശന ഇടപെടൽ.

ഡിസംബർ 13

സർവകലാശാലാ ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ എൽഡിഎഫിലെ കെ.ടി.ജലീലിന്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടപ്പോൾ സ്പീക്കർ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു.

ഫെബ്രുവരി 7

നിയമസഭയിൽ സത്യഗ്രഹമിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവിട്ട് സ്പീക്കർ.

ഫെബ്രുവരി 7

നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ചാർജ് കൂട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയതിന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനെതിരെ സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്.

ഫെബ്രുവരി 27

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ഭരണപക്ഷം ബഹളം വച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കർ: ‘‘ഭരണപക്ഷം മിണ്ടാതിരിക്കണം. മര്യാദ കാണിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മിണ്ടാതിരുന്നതാണ്’’

ഫെബ്രുവരി 28

ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെ സ്പീക്കറെ നോക്കി 2 തവണ മുഖ്യമന്ത്രി: ‘‘അങ്ങ് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ?’’

മാർച്ച് 1

ഐജിഎസ്ടി പിരിവ് സംബന്ധിച്ച റോജി എം.ജോണിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഭയപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് സ്പീക്കറിൽ ഇൗ മാറ്റമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

മാർച്ച് 3

തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് തള്ളി.

മാർച്ച് 4

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ പരാമർശങ്ങൾ സഭാരേഖകളിൽനിന്ന് സ്പീക്കർ നീക്കി.

മാർച്ച് 14

കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് തള്ളി. പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ: ‘‘ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഷാഫി പറമ്പിൽ അടുത്ത തവണ തോൽക്കും.’’

