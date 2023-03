മണൽ മാഫിയയ്ക്ക് എതിരെ പോരാടിയ ഡാർളി വിടവാങ്ങി

നെയ്യാറ്റിൻകര ∙ മണൽ മാഫിയയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാസമരം നടത്തിയ, ഡാർളി അമ്മൂമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നെയ്യാറ്റിൻകര ഓലത്താന്നി തെന്നാട്ട് കടവിൽ (ഡാർളിക്കടവ്) ഡാർളി (86) അന്തരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ അണ്ടൂർക്കോണം പാച്ചിറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയോജന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് അന്ത്യം. അവിവാഹിതയാണ്. ഓലത്താന്നിയിൽ നെയ്യാറിന്റെ തീരത്താണു ഡാർളിയുടെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്രദേശം മണൽ മാഫിയ കയ്യേറി.

ഡാർളി

പുറംലോകത്തേക്കു കടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൺപാത‌ 2017ൽ നെയ്യാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ ഇല്ലാതായി. ഇതോടെ ഡാർളി ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടതു പോലെയായി. എങ്കിലും വീടൊഴിയാൻ തയാറായില്ല. 2018ൽ വീണ്ടും പ്രളയമുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അവർ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അന്ന് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെനിന്നു മാറ്റിയത്. പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ വസതിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി താമസം തുടർന്നു. പിന്നീട് തീരെ അവശയായപ്പോൾ വയോജന കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു.

English Summary: The woman who fought alone against the sand mafia, Darly Ammoomma passed away