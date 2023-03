നെടുമ്പാശേരി ∙ സ്വർണ അടിവസ്ത്ര‌ം ധരിച്ചെത്തിയ യുവാവ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ പിടിയിലായി. മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശി അക്ബർ ആണ് പിടിയിലായത്. 34 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 640 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഇയാൾ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Youth who came to airport wearing golden underwear arrested