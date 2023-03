ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം: സിമന്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഇന്ധനമാക്കാം; ഫയലിലുറങ്ങി പദ്ധതി

കോട്ടയം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഖരമാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ മലബാർ സിമന്റ്സ് സമഗ്ര പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടും സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. ബ്രഹ്മപുരത്ത് 2019 ൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി, മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.



സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോ.അജിത് ഹരിദാസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും സംസ്കരിക്കാവുന്ന പദ്ധതിക്ക് 44.62 കോടിയാണു ചെലവു കണക്കാക്കിയത്. ഖരമാലിന്യങ്ങളെ ആർഡിഎഫ് (റെഫ്യൂസ് ഡിറൈവ്‌ഡ് ഫ്യുവൽ-മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് ഇന്ധനം) ആക്കി സിമന്റ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ശാസ്ത്രീയമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തു സംസ്കരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിലെ പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്തതും കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആർഡിഎഫ് സിമന്റ് പ്ലാന്റുകളിലെ ഫർണസുകളിലെ ഉയർന്ന താപത്തിലുള്ള ചൂടാക്കൽ പ്രക്രിയയായ കാൽസിനേഷനായി ഉപയോഗിക്കാം.

പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകങ്ങളും പൊടികണങ്ങളുമെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള മെച്ചം. 87 ടൺ ആർഡിഎഫ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇത്രയും ആർഡിഎഫ് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ 600 ടൺ ഖരമാലിന്യം വേണ്ടിവരും. വിദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സിമന്റ് ഫാക്ടറികളിൽ 80% വരെ ആർഡിഎഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

