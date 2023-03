മാലിന്യം തള്ളിയാൽ വണ്ടി പിടിക്കാം, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം

കൊച്ചി ∙ അനധികൃതമായി മാലിന്യം കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും കുറ്റക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ജില്ലകളിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടീമിനു സർക്കാർ അധികാരം നൽകി. മാലിന്യസംസ്കരണ രംഗത്തെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓരോ സ്ക്വാഡും മറ്റും ജില്ലകളിൽ 2 വീതം സ്ക്വാഡുകളുമാണുള്ളത്.

ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിൽ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫിസർ, തദ്ദേശ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഓഫിസർ, തദ്ദേശസ്ഥാപന പരിധിയിലെ പൊലീസ് ഓഫിസർ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ സാങ്കേതിക പ്രതിനിധി എന്നിവരുമുണ്ടാകും. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റും.

നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, പരിശോധന നടത്തുക, അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന മാലിന്യം പിടിച്ചെടുക്കുക, പിഴ ചുമത്തുക, നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ടീമിന്റെ ചുമതലകളിൽപെടുന്നു.

English Summary : Enforcement can seize vehicles that are used for unothorised waste dumping