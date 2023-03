പാൻ– ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാനും ആധാറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം 31ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കെ മിക്ക അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. 1000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയെച്ചൊല്ലി ഉപഭോക്താക്കളുമായി പതിവായി തർക്കമുണ്ടാകുന്നതാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്.



പിഴ അടച്ചാലും കംപ്യൂട്ടറിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ഇതുകാരണം പിഴ അടച്ചതായി ഉപഭോക്താക്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പാനും ആധാറും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ഈടാക്കുന്നത് 50 രൂപ മുതൽ 100രൂപ വരെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം അനുസരിച്ചാണ് ഫീസിലെ വ്യത്യാസം.

മാർച്ച് 31ന് അകം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ നിർജീവമാകുമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ആദ്യം നൽകിയ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 1000 രൂപ പിഴയോടെ ഇൗ മാസം 31 വരെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകി. ലിങ്ക് ചെയ്തോയെന്ന് അറിയാനായി www.incometax.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Link Aadhaar Status ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാൻ, ആധാർ നമ്പർ നൽകി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Your PAN is already linked to given Aadhaar എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കും.

ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ

www.incometax.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി Link Aadhaar ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പാൻ, ആധാർ, പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇരു രേഖകളിലെയും പേര്, ജനനത്തീയതി എന്നിവ ഒരുപോലെയായിരിക്കണം.

English Summary: Akshaya centres stopped Pan-Aadhaar linking