രാഹുലിനെതിരായ നടപടി: കെപിസിസി മാർച്ച് 27ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഫാഷിസ്റ്റ് നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കെപിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 27ന് രാവിലെ 11ന് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.യു.രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ, കെപിസിസി ഭാരവാഹികൾ, ഡിസിസി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

English Summary: KPCC march to protest against action on Rahul Gandhi