ഒരേ വീട്ടിൽ പല കുടുംബങ്ങളെങ്കിൽ പ്രത്യേകം റേഷൻ കാർഡ് നൽകും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒന്നിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം റേഷൻ കാർഡുകൾ എന്ന ആവശ്യം റേഷനിങ് ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അനുവദിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ. ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം അടുക്കള ഉണ്ടാകണം. ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുക്കള എന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കില്ല.

മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ അനർഹർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റികൾ വാർഡ് തലത്തിൽ ഉടനെ യോഗം ചേർന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. വാർഡിലുള്ള റേഷൻ കടകളിലെ എഎവൈ (മഞ്ഞ) കാർഡുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അനർഹർ മുൻഗണനാ കാർഡ് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം 9188527301 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കാം. അറിയിക്കുന്ന ആളുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും.

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം പുതുതായി 3,45,377 റേഷൻ കാർഡുകൾ അനുവദിച്ചു. റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച ഓൺലൈൻ പരാതികൾ 49,07,322 ആണ്. ഇതിൽ 48,34,655 പരാതികളും തീർപ്പാക്കി. മാവേലി സ്റ്റോറുകളിലെ ബിൽ ഇംഗ്ലിഷിന് പകരം മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതു പരിഗണിക്കും. റേഷൻ കടകളിലേക്ക് അരിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ അളവും തൂക്കവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന റേഷൻ കടക്കാരുടെ ആവശ്യവും പരിഗണിക്കും. ഇതേക്കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ 4 ന് റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തും.

