ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ: പോക്കറ്റിൽനിന്ന് പണം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ

പാലക്കാട് ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടത്താൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽനിന്നു പണം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലാണു പ്രിൻസിപ്പൽമാർ. പരീക്ഷ നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂളുകൾക്കു മുൻകൂർ പണം അനുവദിക്കാൻ വൈകിയതാണു കാരണം.

പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള പണം മാർച്ച് എട്ടിനാണു വകുപ്പ് അനുവദിച്ചത്. അഡ്വാൻസ് തുക എടുത്ത് സ്പെഷൽ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാറ്റാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പണം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ബിംസ് സോഫ്റ്റ്​വെയറിൽ അലോട്മെന്റുകൾ നൽകിയത് 21നാണ്. 14നു ശേഷം അഡ്വാൻസ് ബില്ലുകൾ പാസാക്കി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു ട്രഷറികൾക്കു ധനവകുപ്പിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്. ഇതോടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ട്രഷറിയിൽ നൽകിയ അഡ്വാൻസ് ബില്ലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തള്ളി. ഇതോടെ പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ ഇൻവിജിലേറ്റർമാർക്കുള്ള പ്രതിഫലവും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 31‌നു ബില്ലുകൾ ലാപ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും.

പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ അയയ്ക്കാനും സ്റ്റേഷനറികൾ വാങ്ങാനുമായി പ്രിൻസിപ്പൽമാർ സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്ന് പണം കണ്ടെത്തുകയാണ്. മാർച്ചിൽ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വകുപ്പ് മുൻകൂർ പണം നൽകാനോ ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നു പരീക്ഷയെ ഒഴിവാക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നു പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് 240 രൂപയും രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് 270 രൂപയും വീതം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരീക്ഷാ ഫീസ് ഇനത്തിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Principals to find money by self for conducting higher secondary exam