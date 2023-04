റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സും മലയാള മനോരമയും ചേർന്നൊരുക്കിയ പൂക്കളത്തിന് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്

കൊച്ചി∙ റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സും മലയാള മനോരമയും ചേർന്നു കോഴിക്കോട് തീർത്ത ഓണപ്പൂക്കളത്തിന് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 30ന് അത്തം നാളിൽ എരഞ്ഞിപ്പാലം സരോവരത്തെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ 30,000 ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പത്തിൽ ഒരുക്കിയ വമ്പൻ പൂക്കളത്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത്.

426 പേർ ചേർന്ന് 8 മിനിറ്റ് 58 സെക്കൻഡിലാണു പൂക്കളം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 40 ടൺ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു. ബഹുമതിപത്രം കൊച്ചി മനോരമ ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൈമാറി. ട്രെൻഡ്സ് കേരള ബിസിനസ് മേധാവി വിനോദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ട്രെൻഡ്സ് കേരള മാർക്കറ്റിങ് മേധാവി ജയദേവൻ ഉണ്ണി, മലയാള മനോരമ ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് എഡിറ്റർ റിയാദ് മാത്യു, മനോരമ മാർക്കറ്റിങ്, അഡ്വടൈസിങ് സെയിൽസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് ചാണ്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Mega ‘pookalam’ by Reliance Trends and Malayala Manorama enters Limca Book of Records