മാർച്ച് കടന്നുകിട്ടി; വലിയ പരുക്കില്ലാതെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശമ്പളവും പെൻഷനും വരെ മുടങ്ങുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നു കരകയറി വലിയ പരുക്കില്ലാതെ ഇന്നു മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രഷറിയിൽ നിന്നു 20,000 കോടി രൂപ ചെലവിടാനായതു സർക്കാരിനു വലിയ നേട്ടമായി. 2022 മാർച്ചിൽ 22,000 കോടി ചെലവിട്ടിരുന്നു. പദ്ധതിച്ചെലവു 90 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്നാണു സർക്കാർ അവകാശവാദമെങ്കിലും ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇപ്പോഴും 69 ശതമാനമാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രി 12നാണു കഴിയുന്നത്ര ബില്ലുകൾ പാസാക്കി ട്രഷറി ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. പാസാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബില്ലുകൾ അടുത്ത വർഷം ചെലവിടുന്നതിനായി ക്യൂവിലേക്കു മാറ്റി. ഇൗ മാസം ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങാതെ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി സർക്കാരിനു മുന്നിൽ. കടമെടുക്കാൻ മൂന്നാഴ്ചയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

