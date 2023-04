പണമില്ല; അവധി സറണ്ടർ വിലക്ക് ഇത്തവണയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്നു മുതൽ നൽ‌കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശികയുടെ ആദ്യ ഗഡു വിതരണം നീട്ടിവച്ചതിനു പിന്നാലെ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അവധി സറണ്ടറിനും വിലക്ക്. ഇന്നു മുതലാണ് 2023–24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അവധി സറണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവധി സറണ്ടറിനു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിഎഫിൽ ലയിപ്പിച്ച 2022–23 ലെ അവധി സറണ്ടർ തുക 2027 മാർച്ച് 31നു ശേഷമേ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു വ്യക്തത വരുത്തി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

English Summary: Leave surrender ban this financial year also