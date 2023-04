ദേവികുളത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണോ? കെ.സുധാകരനും എം.വി.ഗോവിന്ദനും തമ്മിൽ വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം∙ ദേവികുളത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ നൽകിയ കത്തിനെ വയനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീക്കവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി സിപിഎം. സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണത്തെ ഗൗനിക്കാതെ കെ.സുധാകരൻ എ.രാജയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണമെന്ന പുതിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.

ദേവികുളത്തു നിന്നു ജയിച്ച എ.രാജ പട്ടിക ജാതിക്കാരൻ അല്ലെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു തുടർച്ചയായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു സുധാകരൻ കത്ത് നൽകിയത്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നു സ്റ്റേ വാങ്ങാനായി രാജയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ 10 ദിവസത്തെ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഹൈക്കോടതി വിധി പൂർണ അർഥത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. രാജയുടെ സംവരണക്കേസും രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗക്കേസും സമാനമെന്ന തരത്തിലാണ് സുധാകരനെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ തിരിഞ്ഞത്.

രാജ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട സുധാകരന്റെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് കളങ്കമേൽപിക്കുന്നതുമാണെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പ്രസ്താവിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടത്തണമെന്നാണോ കെപിസിസിയുടെ അഭിപ്രായം? എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, വ്യാജരേഖകൾ ഹാജരാക്കി ദേവികുളത്ത് മത്സരിച്ചതിന് എ.രാജയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ ഡിജിപിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നു കെ.സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജയുടെ കുറ്റകൃത്യത്തിനു കൂട്ടുനിന്ന സിപിഎം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണം. കുടുംബ റജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ തിരുത്തിയതായി കോടതിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് – സുധാകരൻ പറ‍ഞ്ഞു.

