5 വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു; സീനിയോറിറ്റിയിൽ അട്ടിമറി

തൃശൂർ ∙ 5 വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചില വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ. പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമ വികസനം, നഗര വികസനം, ടൗൺ പ്ലാനിങ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എൻജിനീയറിങ് വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഒറ്റ വകുപ്പ് ആക്കിയത്. ഇതിൽ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെയും എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും സീനിയോറിറ്റിയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ളത്.

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നേരത്തെ ജോലിക്കു കയറിയവർ പോലും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജൂനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥനു കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1996ൽ എൽഡി ക്ലാർക്കായി ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിൽ ജോലിക്കു ചേർന്നവർ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫിസുകളിൽ ഹെഡ് ക്ലാർക്കാണ്.

വകുപ്പ് ഏകീകരണത്തിനു ശേഷം അടുത്ത സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടെ ഇവർ അസി. സെക്രട്ടറിമാരാകും. ഈ തസ്തികയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ 16 വർഷമോ അതിൽ കുറവോ കാലം മാത്രം സർവീസ് ഉള്ളവരാണെന്നാണ് ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി. ഇപ്പോൾ അസി. സെക്രട്ടറിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്ന ഇവർക്ക് ആ തസ്തികയിൽതന്നെ വിരമിക്കേണ്ടി വരും.

എൽഡി ക്ലാർക്കായി ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചയാൾ 26 വർഷത്തിനു ശേഷവും ഹെഡ് ക്ലാർക്കായി തുടരുമ്പോൾ അവരുടെ മേലധികാരിയായി 20 വർഷം മുൻപു മാത്രം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിൽ എൽഡി ക്ലാർക്കായി പ്രവേശിച്ചയാൾ വരുന്ന സാഹചര്യം നീതിയുടെ നിഷേധമാണെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

