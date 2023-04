കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പണം നൽകാൻ ബാധ്യതയില്ലെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ പരിഷ്കാരങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞ്, കാര്യക്ഷമതയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പളത്തിനായി പണം നൽകാൻ സർക്കാരിനു ബാധ്യതയില്ലെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കഴിവുകേടും പ്രഫഷനലിസമില്ലായ്മയും മൂലം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ പണം നൽകുന്നത് തെറ്റായ കീ ഴ്‌വഴക്കമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനുകളെപ്പോലെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളോട് കെഎസ്ആർടിസി പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി ധന അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.



കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഉൽപാദനക്ഷമതയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടേത്. 17.5 % ബസുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. പ്രായോഗികമല്ലാത്തതും പഴയതുമായ ഡ്യൂട്ടി പാറ്റേൺ സംവിധാനമാണുള്ളത്. വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലും കാലഹരണപ്പെട്ട രീതികളാണ്. ജീവനക്കാർ നേരിട്ടും കോടതി മുഖേനയും പരിഷ്കാരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു.പരിഷ്കരണത്തിനായി 2019 ലെ സുശിൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനു മുൻപു വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാരുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 14 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപ്പാക്കാനായില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാർ സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാവില്ല. സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

