ദുരിതാശ്വാസനിധി: കേസ് 12ന് ലോകായുക്ത ഫുൾബെഞ്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച ഹർജി ലോകായുക്ത അടുത്ത 12 നു പരിഗണിക്കും. ലോകായുക്തയുടെ ഫുൾബെഞ്ചാണു ഹർജി പരിഗണിക്കുക. ആ ദിവസത്തേക്കു കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോകായുക്ത ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കും. ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും കേസ് കാലതാമസം വരുത്തരുതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാരൻ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഹർജി പരിഗണിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണു മൂന്നംഗ ഫുൾബെഞ്ചിനു വിടുന്നതെന്നു ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഫുൾബെഞ്ച് എപ്പോൾ ഇതു പരിഗണിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇതേ ഹർജി 2019ൽ ലോകായുക്ത ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത് അന്നത്തെ 2 അംഗ ബെഞ്ചിലെ ഭിന്നാഭിപ്രായം 3 അംഗ ഫുൾ ബെഞ്ച് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു.

