വാട്ടർ ചാർജ്: 5% വർധനയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ വാട്ടർ ചാർജ് അടിസ്ഥാന താരി‍ഫിൽ കേന്ദ്രനിർദേശപ്രകാരമുള്ള 5% വർധന ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വേണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രമാണ് വർധന ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് ജലവിഭവ സെക്രട്ടറി അശോക് സിങ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ, അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വാട്ടർ ചാർജ് 5% കൂട്ടുമെന്നും ഉറപ്പായി.

അധിക വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ‍പ്രകാരം 2021 മുതൽ 5% വർധന വരുത്തണ‍മെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിർദേശം. ഇതു പ്രകാരം 2021 മുതൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിലിൽ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് ലീറ്ററിന് 1 പൈസ വർധിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും, ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ ഇതു പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, കേന്ദ്ര നിർദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ അടിസ്ഥാന താരി‍ഫിൽ 5 % വർധന വരുത്താനുള്ള നീക്കവും ഉണ്ടായി.

ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് 5% വർധന ഈ വർഷം നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ലീറ്ററിന് ഒരു പൈസ വർധിപ്പിച്ചതി‍ലൂടെ ജലഅതോറിറ്റിക്ക് വർഷം 400 കോടി രൂപ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജലഅതോറിറ്റി എംഡി ഫെബ്രുവരി 21 ന് സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് തീരുമാനം.

5% വർധന നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു സംസ്ഥാന ജലവിഭവ അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.വേണു കേന്ദ്ര ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കത്തു നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

