മധു വധക്കേസ്: കോടതിയിൽ ചർച്ചയായി എലത്തൂർ ട്രെയിൻ ആക്രമണവും

മണ്ണാർക്കാട് ∙ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്കു പരിധിയുണ്ടെന്നു മധു വധക്കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി കെ.എം.രതീഷ്കുമാർ ഓർമിപ്പിച്ചു. പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നു കണ്ടെത്തിയ ശേഷം വാദത്തിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചത്.

മധു പല കേസുകളിലും പ്രതിയായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തിലൊരാളെ പിടികൂടി പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയാണു പ്രതികൾ ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ബാബു കാർത്തികേയനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ഒരാളെ ഇത്തരത്തിൽ പിടികൂടിയവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാരുടെ നേർക്കു പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്തിയതു പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികളെ പിടിച്ചുവയ്ക്കാൻ പോലും ജനം തയാറാകില്ല. എന്നാൽ, ഇത്തരം കേസുകളിൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാമെന്നു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

ഒന്നാം പ്രതി നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ശിക്ഷ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണെന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരിലൊരാളായ ജോൺ ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ഓരോ പ്രതിയെയും അടുത്തു വിളിച്ചാണു കുറ്റകൃത്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. കടുത്ത ശിക്ഷ വിധിക്കരുതെന്നു പ്രതികൾ അപേക്ഷിച്ചു.

English Summary : Limit to mob trial, court says in Madhu murder case