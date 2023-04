അന്നും കേരളം നടുങ്ങി; ട്രെയിനിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 4 പേർ

തൃശൂർ ∙ ചെന്നൈ– ആലപ്പുഴ ട്രെയിനിൽ 1997 ഡിസംബർ ആറിന് തൃശൂരിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 4 പേർ. രാവിലെ 7.47ന് ട്രെയിനിന്റെ ഒരു കംപാർട്മെന്റിനുള്ളിലായിരുന്നു സ്ഫോടനം. അതേദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകളിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു തൃശൂരിലെ സ്ഫോടനവും.

ട്രിച്ചിയിലും ഈറോഡിലും തൃശൂരിലുമായി ഉണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ 10 പേർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇസ്‍ലാമിക് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന ഭീകരസംഘടനയാണു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നു തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഓൾ ഇന്ത്യ ജിഹാദ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ റഹീമിനെയടക്കം അരഡസനിലേറെപ്പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ഓടിത്തുടങ്ങിയ 3 ട്രെയിനുകളിലാണു ബോംബു വച്ചത്.

പാലക്കാട് പേരൂർ മൂലയംപറമ്പിൽ മണികണ്ഠൻ (25), വാടാനപ്പിള്ളി എടശേരി സണ്ണി (22), ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി തൈവള്ളിയിൽ ടി.ആർ.ഗോപിനാഥപിള്ള (43), എറണാകുളം കണ്ണമാ തോട്ടുകടവിൽ ചിന്നമ്മ (63) എന്നിവരാണ് അന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

English Summary: Bomb blast in train at Thrissur in 1997 december 6