കൊച്ചിയിൽ രാസലഹരി; 4 പേർ കൂടി പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിൽ രാസലഹരി വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിലെ 4 പേരെ കൂടി എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ (21), ആഷിദ് അഫ്സൽ (22), ഉടുമ്പൻചോല സ്വദേശി തോമസ് സാബു (തോമാ– 25), ഇടുക്കി നരിയമ്പാറ സ്വദേശി അജേഷ് (23) എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ടീം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 6 ഗ്രാം രാസലഹരി പിടിച്ചെടുത്തു. ലഹരി മരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഡംബര കാറും ഇരുചക്ര വാഹനവും 5 സ്മാർട് ഫോണുകളും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അസി. കമ്മിഷണർ ബി. ടെനിമോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ലഹരി മരുന്ന് കൈമാറാനായി ആഡംബര കാറിൽ എത്തിയ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ, തോമസ് സാബു, അജേഷ് എന്നിവരെ എക്സൈസ് സംഘം വളഞ്ഞിട്ടു പിടികൂടി. കൂട്ടാളിയായ ആഷിദ് അഫ്സലിനെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഭാഗത്തു നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ പെട്ട 14 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.

