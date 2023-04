മധു വധക്കേസ്: കൂറുമാറാൻ മദ്യവും പണവും; പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ

പാലക്കാട് ∙ മധു വധക്കേസിലെ കൂട്ടക്കൂറുമാറ്റത്തിന് ഇടനിലനിന്നതു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെന്നു കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് വിറ്റ്നസ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ സ്കീം പ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കേ‍ാടതി ജഡ്ജി ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ച സെല്ലിന്റേതാണു കണ്ടെത്തൽ. കമ്മിറ്റിയിൽ ജില്ലാ പെ‍ാലീസ് മേധാവി അംഗവും ഗവ. പ്ലീഡർ മെംബർ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.

7 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതിലെ അസ്വാഭാവികതയും ദുരൂഹതയും കണക്കിലെടുത്താണു പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ സെൽ രൂപീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആഴ്ചയിലെ‍ാരിക്കൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിചാരണ നടപടികളും സാക്ഷികളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങി. വിചാരണയ്ക്കു ഹാജരാകേണ്ട സാക്ഷികളുമായി വിഡിയേ‍ാ കേ‍ാൺഫറൻസിലൂടെ അഗളി സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് ഡിവൈഎസ്പി എൻ.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംസാരിച്ചു. പണവും മറ്റും നൽകി സാക്ഷികളെ ഇടനിലക്കാരൻ വഴി സ്വാധീനിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

പ്രതികളുടെ മെ‍ാബൈൽ ഫേ‍ാണുകൾ നിരീക്ഷിച്ചപ്പേ‍ാൾ 6 പേർ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി. കൂടുതൽ വിളിച്ചതു ഷേ‍ാളയൂരിലെ ‘ഭഗവതി’ എന്ന പേരിലുള്ള കണക്‌ഷനിൽ നിന്നാണ്. ധനലക്ഷ്മി എന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അയൽപക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മുഖേന സാക്ഷികൾക്കു പണം എത്തിക്കുന്നുവെന്നു വിവരം കിട്ടി. കേന്ദ്രഫണ്ട് ഉപയേ‍ാഗിച്ചു ചിണ്ടേക്കിയിൽ റോഡ് നിർമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഗുരുതര ആരേ‍ാപണം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇടനിലക്കാരൻ.

വിചാരണദിവസം ഇയാൾ സാക്ഷികളെ മണ്ണാർക്കാട്ടെ ഒരു ലേ‍ാഡ്ജിൽ താമസിപ്പിച്ചത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമായി. മധുവിന്റെ ഉറ്റബന്ധുവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷികൾക്കു മദ്യവും പണവും നൽകി. 30 സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളിൽ 24 പേർ കൂറുമാറിയതു കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നെങ്കിലും പ്രേ‍ാസിക്യൂഷൻ പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ, സാഹചര്യത്തെളിവുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. കൂറുമാറ്റത്തിനു കാരണം വീഴ്ചയാണെന്ന ആരേ‍ാപണം ഉയർന്നതേ‍ാടെ പെ‍ാലീസും ജാഗ്രതയിലായി.

