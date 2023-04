72 ഡിപ്പോകളിൽ പുതിയ ശുചിമുറികൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ 72 കെഎസ് ആർടിസി ഡിപ്പോകളിലെ നവീകരിച്ച ശുചിമുറികൾ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു യാത്രക്കാർക്കു തുറന്നു നൽകി. ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. പദ്ധതി വിജയകരമായതിനാൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റേഷനുകളും ആധുനികവൽക്കരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡിപ്പോകൾക്ക് പൊതുവായി ഒരു നിറം നൽകും. യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേ രീതിയിലുളള കസേരകൾ, പുതിയ ഫാനുകൾ, എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്, സൗജന്യ കുടിവെള്ളം, ടിവി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കും. 10 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ ഡിപ്പോയ്ക്കും പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് ആറുമാസത്തിനകം പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറും പങ്കെടുത്തു.

English Summary : New toilets for seventy two KSRTC depot