കാൻപുർ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?; എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും

കൊച്ചി ∙ ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിനു തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങി. 2017 മാർച്ച് ഏഴിനു കാൻപുർ – ഉജ്ജയിൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ 7 പ്രതികൾക്ക് എൻഐഎ ലക്നൗ സ്പെഷൽ കോടതി ഒരുമാസം മുൻപു വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ഭീകരസംഘടനകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇവർ 7 പേരും 2016 ജൂണിൽ 10 ദിവസത്തോളം കോഴിക്കോട്ടു താമസിച്ച വിവരം കേസിന്റെ വിചാരണഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അന്ന് അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നോയിഡ സ്വദേശിയായ സെയ്ഫുള്ള ട്രെയിൻ ബോംബ് സ്ഫോടന ദിവസം പൊലീസിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കോഴിക്കോട് അടക്കം എട്ടിടത്ത് ട്രെയിനിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടതായി ലക്നൗ എൻഐഎ യൂണിറ്റ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇവർക്കു വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നവർ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് കേസിനു ലക്നൗ കോടതി വിധിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നാണ് എൻഐഎ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേരള പൊലീസിന്റെ ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ (എടിഎസ്) സഹായം എൻഐഎ തേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: NIA to investigate whether Kozhikode train fire have connection with Kanpur case