പ്രതി ഉപയോഗിച്ച സിംകാർഡ് മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആലപ്പുഴ - കണ്ണൂർ ട്രെയിൻ ആക്രമണം അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ നഗറിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തിരച്ചിൽ നടത്തി. റെയിൽപാളത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ ബാഗിൽ പ്രതിയുടേതെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഡയറിയിൽ ഷാറുഖ് സെയ്ഫി കാർപെന്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഷാറുഖിന്റെ ഫോൺ വഴിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സിംകാർഡ് എടുക്കുന്നതിനായി നൽകിയത് ഷാറുഖ് മുഹമ്മദ് ഫക്രുദീൻ, സി–8, ഫസൽ എൻക്ലേവ്, ഷാഹിൻബാദ്, ജാമിയ നഗർ, സൗത്ത് ഡൽഹി എന്ന വിലാസമാണ്. ഇവിടെയാണു പരിശോധന നടന്നത്.



ഷാറുഖ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിം കാർഡ് 31 ന് ഹരിയാനയിൽ വച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. ഇൗ സിംകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരാളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവുകൾ പരിശോധനയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരം.

English Summary: The SIM card used by the accused was in someone else's name