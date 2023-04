ഇഡ്ഡലി കഴിച്ച ഗൃഹനാഥന്റെ മരണം കൊലപാതകം; മകൻ അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ ∙ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കടലക്കറിയും കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗൃഹനാഥൻ രക്തം ഛർദിച്ചു മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകം. കടലക്കറിയിൽ വിഷം ചേർത്ത‍തു താനാണെന്നു പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തിയ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റിയിൽ സൂപ്പർവൈസറായ അവണൂർ എടക്കുളം അമ്മാനത്ത് ശശീന്ദ്രൻ (59) മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മകൻ ഡോ. മയൂർനാഥിനെ (25) ആണു പിടികൂടിയത്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം നെഞ്ചുവേദന അഭിനയിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു പ്രതി. ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പൊലീസ് കാവലിലെത്തി അച്ഛന്റെ ചിതയ്ക്കു തീകൊളുത്തി ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണു മയൂർനാഥ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്കു വീട്ടിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം എടിഎം കൗണ്ടറിൽനിന്നു പണമെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണു 9.30ന് ശശീന്ദ്രൻ രക്തം ഛർദിച്ച് അവശനിലയിലായതും മരിച്ചതും. ശശീന്ദ്രനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച അമ്മ കമലാക്ഷി (92), ഭാര്യ ഗീത (45), ഇവരുടെ പറമ്പിൽ തെങ്ങു കയറാനെത്തിയ തൊഴിലാളികളായ തണ്ടിലംപറമ്പിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ (55), മുണ്ടൂർ ആണ്ടപ്പറമ്പ് വേടരിയാട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ (60) എന്നിവരും രക്തം ഛർദിച്ചു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: മയൂർനാഥിന്റെ അമ്മ ബിന്ദു 15 വർഷം മുൻപു ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഒരു വർഷം തികയും മുൻപേ അച്ഛൻ രണ്ടാം വിവാഹം ചെയ്തതിൽ പ്രതിക്ക് അമർഷമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പലവട്ടം ആസൂത്രണം നടത്തിയ മയൂർനാഥ്, എലിയെ വക വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതരം വിഷം ഓൺലൈനിൽ വരുത്തി. വീടിന്റെ മുകൾനിലയിൽ ലാബിൽ ഈ വിഷത്തിനൊപ്പം മറ്റു ചില രാസപദാർഥങ്ങൾ ചേർത്ത് വിഷക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി.

അച്ഛനെ മാത്രം കൊലപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, മിച്ചം വന്ന കറി മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി ഗീത പകർന്നതോടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വിഷമെത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വിഷവസ്തു എന്താണെന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ മൃതദേഹത്തിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകൾ രാസപരിശോധനയ്ക്കയച്ചു.

